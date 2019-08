Transportminister gav ingen svar til fynboerne: Uvished om motorvej og jernbane

Samråd med ny transportminister gav ingen vished om udvidelse af motorvejen ved Odense og en ny vestfynsk jernbane. De skal konkurrere med en række infrastrukturprojekter fra hele landet.

De mange pendlere, lastbilchauffører og andre trafikanter på Fynske Motorvej må fortsat leve i uvished om, hvornår motorvejen syd om Odense udvides med et ekstra spor. Den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) var meget varsom med at give konkrete svar, da han på et samråd tirsdag skulle svare på, hvilke projekter regeringen vil fremme. Heller ikke fremtiden for en ny jernbane til højhastighedstog mellem Odense og Middelfart kom nærmere en afklaring. - Jeg vil indkalde alle partier til forhandlinger om en investeringsplan. For mig er det vigtigt at få en så bred aftale som muligt, sagde ministeren. Det var hans forgænger på posten, Ole Birk Olesen (LA), der havde indkaldt til samrådet. Kort før folketingsvalget i juni indgik de tre regeringspartier V, LA og K en langsigtet infrastrukturaftale med DF. Den indebar blandt andet, at en udvidelse af motorvejen syd om Odense skulle påbegyndes i 2021, og en ny fynsk højhastighedsjernbane skulle anlægges fra 2024 til 2031. Den nye transportminister har imidlertid gjort det klart, at der nu er et nyt folketingsflertal, og papiret er helt blankt, når han vil indkalde til forhandlinger om de kommende ti års trafikinvesteringer.

Planen fra de borgerlige DF og de tre regeringspartier V, K, og LA fremlagde før valget en infrastrukturplan til 112 milliarder kroner.



Planen skulle foldes ud fra 2021 og ti år frem.



Motorvejen syd om Odense skulle ifølge planen udvides med et ekstra spor. Arbejdet skulle påbegyndes i 2021 og den samlede pris er sat til 1,1 milliard.



En ny højhastighedsjernbane mellem Blommenslyst og Kauslunde ved Middelfart var også med i planen, men ikke en ny bane ved Vejle Fjord. Den vestfynske jernbane vil koste 4,8 milliarder og skulle ifølge de fire partier igangsættes i 2024 og være køreklar i 2031.



Pengene til de mange investeringer skulle blandt andet komme fra bilisternes betaling på Storebæltsbroen. I alt 7,9 milliarder af den 112 milliarder dyre plan skulle komme fra brokassen.

Vejen banet ved Odense Og ønskerne er mange til nye vejanlæg og skinner, fremgik det klart af gårsdagens samråd, hvor de mange fremmødte politikere fra Transportudvalget havde travlt med at markere sig ved at spørge ind til projekter i deres valgkreds blandt andet Limfjordsforbindelse, hærvejsmotorvej og Frederikssundmotorvejen. Ingen spørgsmål kom fra fynskvalgte politikere, og de to fynske projekter blev da heller ikke nævnt. Det betyder imidlertid ikke, at de hverken er kommet længere frem eller bagud i køen. Længst fremme i den formelle proces er udvidelse af motorvejen ved Odense, da Folketinget allerede tilbage i 2013 vedtog en anlægslov for udvidelsen. Kun pengene mangler. Kun ved to andre projekter i den lange kø af ønskede anlæg er vedtaget en anlægslov. Det gælder en udvidelse af Frederikssundmotorvejen og motorvejen ved Hørsholm Det er dog ikke ensbetydende med, at det er de tre projekter, der gennemføres hurtigst. Alt er i spil ved de kommende forhandlinger. På samrådet stak Ole Birk Olesen til den socialdemokratiske minister og pegede på, at en række socialdemokratiske folketingsmedlemmer op til valget meldte ud i deres valgkredse, at Socialdemokratiet også ville gennemføre de lokale projekter, som de borgerlige partier havde fundet penge til. - Hvis socialdemokraterne lever op til valgløfterne, er det jo bare at gennemføre den blå investeringsplan. Så står et meget bredt flertal bag, sagde Ole Birk Olesen.

Hensyn til klimaet Benny Engelbrecht angreb modsat den tidligere regering for ikke at have ført forhandlinger med alle partier. - Det vil vi give os tid til nu, og det er vigtigt, at vi også ser på effekterne for klimaet, og grønne biler skal også have veje at køre på, bemærkede han. Samrådet gav intet svar på det videre forhandlingsforløb og hvornår regeringen agter at lande en ny infrastrukturaftale. De fynskvalgte folketingspolitikere i Transportudvalget er Jan Johansen (S), Karsten Hønge (SF) og Rasmus Helveg Petersen (R).