Trafikken kører igen: Flere uheld og ferietrafik gav kø på motorvejen over Fyn

Opdatering: Ifølge Fyns Politi er trafikken hurtigt begyndt at glide, og køerne skulle stort set være væk klokken 12.45.

Omkring middag lørdag skabte tre uheld på motorvejen over Fyn betydelige køer i trafikken, der i forvejen var tæt på grund af vejarbejde og feriekørsel.

Der skete flere uheld i vestgående retning, som påvirkede trafikken.

Det første uheld skete ifølge Vejdirektoratet mellem Aarup og rasteplads Ålsbo Nord, hvor venstre spor var spærret. Det andet uheld skete ikke så langt fra det første uheld mellem rasteplads Ålsbo Nord og Ejby, hvor det venstre spor også var spærret. Der skulle dog være ryddet op efter begge uheld.

Men omkring klokken 12:30 skete et tredje uheld mellem Odense SV og Odense V, hvor det venstre spor blev spærret. Politi og redningsmandskab er på stedet, og oprydningsarbejdet her forventes tidligst overstået klokken 14.

Ifølge Fyns Politi skete der ved alle tre uheld kun materiel skade.

Der var meldinger om køer og op til 20 minutters forlænget rejsetid, men ifølge vagtchef Milan Holck Nielsen, Fyns Politi, er det lykkedes at ryddet op meget hurtigere end ventet, så her har man været for pessimistisk.