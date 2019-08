Omkring klokken 14 forventer Vejdirektoratet, at der atter er helt hul i gennem på Fynske Motorvej ved afkørsel 58 a og 58 b ved Middelfart.

En lastbil, der kører med dieselolie, væltede kl. 7.25 lørdag morgen og forårsagede en kort overgang, at både det vest- og østgående spor var spærret. Det vestgående spor blev hurtigt åbnet for trafik, men værre er situationen i retningen mod Sjælland - her er der stadig lukket af, og trafikanter må søge andre veje.

Ifølge Vejdirektoratet forventer myndighederne, at oprydningsarbejdet er overstået omkring klokken 14. Udfordringen er blandt andet, at vejbanen er blevet opløst af dieselolien, og de skader skal udbedres, inden der igen kan gives grønt lys for lørdagstrafikken.

Ifølge Fyns Politi skyldes uheldet formentlig, at et dæk på lastbilen er eksploderet.

