Hvis man for alvor skal gøre noget ved trængslen - og CO2-udledningen - fra det stadigt stigende antal biler i Danmark, er der ingen vej udenom at gøre det dyrere at køre bil. Det vurderer lektor og trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet.

Hvad bliver det mest markante trafikpolitiske spørgsmål i de kommende år?

- Hvis man kigger på de politiske partier, er de fleste enige om, at transporten skal være grøn. Men det står samtidig klart, at langt de fleste partier tror, at det kan klares med et teknisk fiks. Det er noget med nogle vindmøller og nogle elbiler, og så har vi ligesom klaret det. Det holder bare ikke.

Hvordan skal man så gribe det an?

- En bæredygtig transportpolitik kræver først og fremmest, at vi alle sammen skal ændre adfærd. Vi skal meget gerne transportere os selv mindre eller i hvert fald mere smart end i dag. I praksis betyder det, at vi skal have bilerne til at køre nogle færre kilometer og ikke flere. Og det er ikke den vej, det går i øjeblikket, hvor trafikken stiger med omkring halvanden procent om året og endnu mere på motorvejene. Det er simpelthen hovedproblemet.

Hvordan kan politikerne være med til at skabe den adfærdsændring i befolkningen?

- Det er i virkeligheden ret enkelt. Det handler om, at det skal være markant dyrere at køre i bil.

Antallet af biler i Danmark stiger jo år for år og er nu oppe på over 2,5 millioner. Findes der andre lande, der har formået at knække den stigende kurve?

- Nej, det gør der sådan set ikke. Men det er som sagt ret enkelt at gøre. Det er bare at gøre det dyrere at køre bil. Det kan man både gøre ved at sætte afgifterne op og ikke ned, som Liberal Alliance fremhæver som deres helt store triumf, eller ved at indføre roadpricing (betalingsveje, red.). Men det har været ret svært at få politikerne til at arbejde med. Med roadpricing ville man på én gang kunne løse trængslen, få nedsat CO2-udslippet og få gjort noget ved udkantsproblematikken. Man får sådan set et helt kinderæg. Det får man ikke helt på samme måde ved at skrue op for bilafgiften eller benzinprisen.

Nogle politikere vil sikkert påpege, at det risikerer at få en social og geografisk slagsside, hvis man gør det dyrere at køre bil. Hvad er din vurdering af det?

- Det er simpelthen ikke rigtigt. Hvis du går tilbage til Trængselskommissionens rapport, hvor der er regnet på en konkret takststruktur for roadpricing, så viser den klart, at det er muligt at undgå en social eller geografisk slagside. Så det er bare om at komme i gang. Og teknologien til roadpricing er der rent faktisk, så det kan man heller ikke bruge som et argument for at lade være.

Tror du, at det stærkt forøgede fokus på klimaet vil smitte konkret af på partiernes trafikpolitik og forslag til investeringer i ny infrastruktur?

- Det kan man da i hvert fald håbe på. Og jeg håber så samtidigt, at politikerne ikke reducerer spørgsmålet til at handle om at få flere elbiler på gaden.