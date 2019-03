Trafikaftale sylter forundersøgelse af Als-Fyn bro

Aftale: En trafikaftale med projekter til over 100 milliarder kroner inkluderer ikke den forundersøgelse af en Als-Fyn bro, som Venstre ellers sidste år stillede i udsigt, og som kunne blive første konkrete skridt frem mod en bro.

Det stod klart onsdag, hvor regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde sit udspil til trafikforbedringer landet over.

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), som stillede undersøgelsen af broen i udsigt, forklarer, at aftalen er det muliges kunst.

- Jeg havde rigtig gerne set, at en decideret forundersøgelse var nævnt. Det var der bare ikke stemning for. Jeg glæder mig over, at projektet trods alt er nævnt i aftalen, siger ordføreren.

Han henviser til, at aftalen beskriver, at der på længere sigt forventes et kapacitetspres på den eksisterende Lillebæltsforbindelse. Derfor vil der være behov for at undersøge forskellige muligheder for udvidelse af kapaciteten nord for, syd for eller i umiddelbar tilknytning til de eksisterende forbindelser, fremgår det af aftalen.

Den uddyber, at det "også vil være relevant at overveje, i hvilket omfang en fast Als-Fyn-forbindelse har potentiale til at aflaste eksisterende forbindelser og den sydlige del af E45". Samtidig beskrives det dog, at disse undersøgelser skal ses "i lyset af en Kattegatforbindelse, som vil have betydning for kapacitetspresset". En sådan forbindelse er der netop fastsat en forundersøgelse af med start i år.

Kristian Pihl Lorentzen understreger, at han stadig kæmper for en forundersøgelse af Als-Fyn broen, og at projektet hele tiden har været et fremtidsprojekt.