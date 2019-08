Træ væltet ned over skinnerne: Længere rejsetid mellem Odense og Fredericia

Lørdag aften kan der være forsinkelser på strækningen mellem Odense og Fredericia, efter et træ er væltet ned over skinnerne. Det meddeler DSB.

Togene kan være omkring et kvarter forsinkede, fordi der på grund af træet kun er et spor at køre i mellem Ejby og Aarup.

Der arbejdes på at få træet fjernet, men DSB har ingen tidshorisont for, hvornår togene kører planmæssigt igen.

Desuden vil nogle regionaltog på strækningen mellem Odense og Fredericia blive erstattet af busser.

Hold dig opdateret i DSB's app eller på trafikinformation på deres hjemmeside her.

Hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket, er der mulighed for at få kompensation via DSB's rejsetidsgaranti.