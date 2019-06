Tordnende morgen: Skybrud kan snitte Fyn sidst på dagen

Våd og rumlende morgen fortsætter med høje temperaturer i løbet af onsdag og risiko for skybrud på Vestfyn.

Fyn: Onsdag kan blive endnu en lummervarm dag på Fyn med temperaturer op til omkring 27 grader. Sidst på eftermiddagen og ud på aftenen kulminerer varmen med regn- og tordenbyger, især i Jylland, men også den vestlige del af Fyn kan blive påvirket.

Allerede onsdag morgen rumler det over Odense, og regnen falder lige nu i et udbredt område på Fyn, viser DMI's vejrkort - som også viser flere lynnedslag på Fyn. Ifølge DMI er det særligt i eftermiddag, der er risiko for både tordenbyger og lokale skybrud i Middelfart og Assens Kommuner. DMI's risikomelding gælder fra klokken 16 og frem til natten til torsdag.

Bygerne i eftermiddag kan blive kraftige og lokalt med 15-25 millimeter regn på en halv time.