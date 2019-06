Torden, hagl og mulige skybrud bevæger sig over Fyn i dag

Fyn: Det kræver onsdag morgen kun et blik ud ad vinduet for at konstatere, at dagen er begyndt vådt. Måske blev du allerede tidligt i morges vækket af heftig regn og tordenbrag, og hvis du skal bevæge dig på cykel eller til fods i dag, kan du lige så godt finde regntøjet eller en paraply frem.

For det er et større område med torden, som natten til onsdag har bevæget sig op over Lolland, Falster og Møn og også har givet genlyd over Fyn tidligt onsdag morgen, melder DMI.

Og regnen slipper ikke Fyn foreløbig. Der er ifølge DMI risiko for tordenbyger, hagl og lokale skybrud over Fyn i løbet af dagen frem til klokken 21. Lokalt kan der falde mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time, lyder meldingen fra meteorologerne.