Topkarakterer til de fynske strande: Her finder du det reneste badevand

Selv om badevandstemperaturen endnu ikke har sneget sig over de 20 grader på Fyn, kan den til tider blå himmel godt lokke en enkelt eller to ud i bølgen blå. Og man kan roligt lade sig lokke på Fyn og øerne.

Ifølge Friluftsrådet har de 35 fynske strande med Blå Flag nemlig nogle af de reneste badestrande i Danmark. På top 25 listen over de reneste strande i Danmark indtager de fynske strande hele 15 af de placeringer.

Mens det sidste år var Eriks Hale på Ærø, der indtog førstepladsen for den reneste badestrand på Fyn, er det i år Ristinge Strand på Langeland, der er den reneste strand på Fyn og øerne, mens det er den anden reneste strand i hele Danmark.

Faktisk er det kun Udbyhøj Strand i Randers, Skærbæk Strandpark i Fredericia og Løverodde Strand i Kolding, der er en del af top 10 over de reneste strande i Danmark - de resterende ligger på Fyn, Ærø og Langeland.

Og med de Blå Flag på de fynske strande er badegæsterne sikret en god oplevelse, når de springer i vandet.

- Danmark har rigtig mange Blå Flag strande sammenlignet med eksempelvis Sverige. Det vidner om, at danskerne går meget op i rent badevand, friluftsliv og natur. De blå flag sikrer de fornødne faciliteter, som giver danskerne mulighed for at bade på nogle af de bedste strande i Europa. Man er sikret rent badevand, høj sikkerhed og gode natur- og miljøformidlingsaktiviteter, lyder det fra Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

På strande med Blå Flag bliver der lavet minimum 10 badevandsprøver i løbet af badesæsonen, som bliver tjekket for colibakterier og Entertokokker (tarmbakterie, red.)