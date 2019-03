Det fynske regionsrådsmedlem i Region Syddanmark Bo Libergren (V) ligger i toppen over indkomster for landets regionspolitikere. Det viser svar på 19 omdiskuterede spørgsmål fra sundhedsordfører Jane Heitmann, som Jyllands-Posten har indhentet.

Offentligheden får alligevel svar på de 19 omdiskuterede spørgsmål om regionernes udgifter, som Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, stillede anonymt, men trak tilbage, da hun blev afsløret som afsender.

Avisen Jyllands-Posten har med aktindsigt indhentet svarene, og opgørelser viser, at Venstres fynske gruppeformand i Region Syddanmark, Bo Libergren, der var ude med en kras kritik af Jane Heitmanns "snuskede muldvarpearbejde" og er stor tilhænger af at bevare regionerne, er i top tre over samlet indkomst for landets regionspolitikere.

Til de nye oplysninger svarer Bo Libergren:

- Når man varetager en opgave, så følger der en honorering med. Det gælder for regions- og byrådsmedlemmer, som det gælder for folketingsmedlemmer. Hvis man vil gøre ting kontroversielle og vil appellere til den lille misundelse, er der jo ikke noget, der kan forhindre det. Uanset hvor meget jeg forsøger at forklare.

Han påpeger, at han også bruger rigtig meget tid på de lønnede hverv, han har fået.

Jyllands-Postens beregninger viser, at et regionsrådsmedlem i snit koster cirka 300.000 kroner.

Avisen har konfronteret Jane Heitmann med de svar, som hun oprindeligt efterspurgte. I en skriftlig kommentar siger hun:

"Tallene viser, at der er et reelt potentiale for at flytte penge fra administration til patienter og personale. Det er også det, som regeringen har lagt op til i sundhedsreformen."

Bo Libergren mener fortsat, at brugen af de pågældende oplysninger er udtryk for et "utroligt lavt niveau". Han mener, man i så fald også bør kigge på, hvad et kommunalbestyrelses- eller et folketingsmedlem koster. Han peger desuden på et højt forbrug af rådgivere og andre partifolk i landspolitik, der finansieres af partistøtte, som man kunne spare på, hvis det er hensigten.

At Heitmann nu mener, at svarene kan bruges til noget, efter hun havde fortrudt de spørgsmål, hun stillede, får følgene kommentar med på vejen af Bo Libergren:

- Det må stå for hendes regning. Hvordan hun zig-zag'er er vel ikke mit problem.

Tirsdag ventes der en politisk aftale om regeringens sundhedsreform, som formentlig vil nedlægge regionerne.