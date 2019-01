Togulykken på Storebælt: Ofre mindet med stilhed ved nytårsparole

Der blev holdt et øjebliks stilhed ved nytårsparolen mandag i Fyns Politi for at mindes otte dræbte ved togulykken på Storebæltsbroen.

Selv om ulykken på Storebæltsbroen onsdag den 2. januar var den voldsommeste togkatastrofe i over 30 år var den alligevel ikke det største emne i politidirektør Arne Grams tale ved nytårsparolen mandag i Fyns Politi på politigården i Odense.

Allerede på forhånd havde politiledelsen afvist at ville komme ind på togulykken, som kostede otte mennesker livet, fordi efterforskningen fortsat er i gang.

Alligevel opfordrede politidirektøren til et kort øjebliks stilhed og eftertænksomhed for at mindes og ære de otte ofre for ulykken.

- Mine tanker går naturligvis til de efterladte og pårørende, som har måttet opleve det værst tænkelige tab af alle, sagde Arne Gram, hvorefter alle tav og holdt et øjebliks stilhed.

Togulykken skete samme dag som årets første stormflod var bebudet, og det var ifølge politidirektøren med til at teste samspillet mellem vagtcentral, servicecenter og det efterfølgende samarbejde i krisestyringsorganisationen.

- Vi var lige mødt på arbejde efter nytår, da vi fik at vide, at noget forfærdeligt var sket. På et splitsekund blev mange menneskers liv brutalt forandret ved kollisionen mellem et godstog og et lyntog på lavbroen på Storebælt, sagde Arne Gram.

Han takkede ved nytårsparolen alle involverede i indsatsen på broen, både i politiet og blandt de mange samarbejdspartnere.

- Vi har tidligere trænet og øvet os i sådanne scenarier, men den 2. januar blev det til virkelighed, og set fra min stol blev der ydet en flot indsats af alle parter i fællesskab, sagde han.