Togaflysninger forsinker mange flyrejsende: Forsikringsselskaber skal erstatte tabte flybilletter

For de rejsende, der grundet onsdagens togaflysninger ikke når deres fly fra Københavns Lufthavn, er der hjælp at hente. Forsikringsselskaberne skal nemlig betale for nye flybilletter, vurderer forsikringskonsulent.

Adskillige danskere er onsdag strandet på Odense Banegård. Mange af dem må med kufferten i hånden se passivt til, imens deres fly letter fra Københavns Lufthavn, og de selv er strandet vest for Storebælt.

Men der er hjælp at hente, når forsinkelserne gør, at de misser deres fly og skal have fat i nye billetter. Det vurderer Ole Vidstrup, der er konsulent i Forsikringsoplysningen.

Han har gennemgået forsikringsbetingelserne for seks forsikringsselskaber, og her er punktet "forsinket fremmøde" interessant, fortæller han.

Her står der, at hvis man uforudset og uforskyldt kommer for sent til sit fly, og der har ekstraudgifter til for eksempel en ny flybillet, så dækker forsikringen ekstraudgifterne. Punktet fremgår med nogenlunde ens ordlyd af forsikringsbetingelserne hos de seks forsikringsselskaber, Ole Vidstrup har gennemgået. Derfor vurderer han, at det er gængs hos mange rejsendes forsikringsselskaber - men at det selvfølgelig kræver, at man har bestilt en rejseforsikring.

- I sådan en situation som i dag med uheldet på broen, er det så ekstraordinært og uforskyldt, at det bør være dækket af forsinket fremmøde, siger han.

Ole Vidstrup tilføjer, at der dog er en usynlig linje imellem, om det er uforskyldt og uforudsigeligt, eller man blot burde være taget tidligere hjemme fra.

- Der skal noget til, for at det dækker. Det er ikke nok, at man kommer ud for en prop på motorvejen på grund af et uheld, for det er der næsten hver dag. Man skal være taget hjemmefra i god tid, og der skal være sket noget markant, som gør, at man alligevel kommer for sent, vurderer han.