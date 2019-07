Tog eller motorvej: Hvad skal vi bruge pengene på?

Mere motorvej

Kirsten Grønlund, Odense, 53 år. Sygemeldt offentlig leder- Jeg vil helst have bedre motorveje, selv om jeg egentlig mener, at skinnerne er en bedre løsning rent strukturelt. Bedre motorveje giver bare endnu flere biler, det ved jeg godt, men rent egoistisk vil jeg alligevel hellere have motorveje end tog. Det er meget nemmere at sætte sig ind i sin bil og bare køre, når man vil. Og er man to, der skal til København, er det også billigere at tage bilen. Billetpriserne i togene er for høje. Det er faktisk billigere at køre med bus rundt i landet end med tog. Men det er et svært spørgsmål. Foto: Jesper Friesmand.