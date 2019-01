To varetægtsfængslet: Flere anholdte i større fynsk sag om narkosalg

To fynboer er blevet varetægtsfængslet i en sag om salg af narkotika, hvor der fortsat er gerningsmænd på fri fod. Af hensyn til efterforskningen blev de to fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre.

Fyns Politi efterforsker i øjeblikket en større sag om salg af narkotika.

En midaldrende kvinde fra Østfyn blev torsdag varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, der foregik for dobbeltlukkede døre. Altså et retsmøde, hvor Fyens Stiftstidendes udsendte hverken havde mulighed for at overvære selve retsmødet eller få at vide, præcis hvorfor det var nødvendigt at afskære offentligheden fra at få indblik i sagen.

Anklagerfuldmægtig Christian Nielsen sagde dog, at han ønskede dørene lukket, fordi det var afgørende for sagens opklaring, og det ønske efterkom retten efter en diskussion, der altså også foregik uden pressens tilstedeværelse.

- Det her er en del af en større sag med flere anholdte, og hvor der stadig er flere formodede medgerningsmænd på fri fod, forklarede dommer Ingrid Therkelsen om dørlukningen.

Forinden havde den sigtede kvinde bekræftet sin identitet med svag stemme. Flere gange lå hun med hovedet på bordet foran sig, fordi hun dårligt kunne holde sig vågen, og en betjent forklarede retten, at han fandt det nødvendigt at stå bag den østfynske kvinde for at sikre, at hun ikke faldt ned fra stolen.

Til stede var, ud over kvindens forsvarer, yderligere to forsvarere, hvilket tyder på, at der er mindst to andre anholdte i sagen.

Foruden kvinden, der blev anholdt onsdag klokken 10.45, blev også en mand fra Fyn fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Begge er blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyste Christian Nielsen efterfølgende. Også dette retsmøde fandt sted bag lukkede døre, og det er derfor uvist, hvad de to præcist er sigtet for, og hvordan de forholder sig til anklagerne. Af sagens journalnummer fremgår det dog, at der er tale om narkosalg.