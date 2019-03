To unge fynboer sigtet for at dele drabsvideo fra Marokko

Politiet har rejst sigtelse mod 14 personer, der enten har delt videoen af drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko, eller offentligt udtrykt, at de billiger terrorhandlingen. Blandt de 14 er to fynboer, der er sigtet for at have delt videoen.

Under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko i december blev 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige norske Maren Ueland fra Bryne i Rogaland dræbt i dét, som siden er blevet beskrevet som et terrorangreb. Efterfølgende har en video af drabene floreret på især de sociale medier.

Nu sigter politiet 12 personer for at have delt den brutale video og yderligere to personer for offentligt at have givet udtryk for, at de billiger terrorhandlingen. I den fynske politikreds er to personer sigtet for at have delt videoen. Der er tale om en 18-årig kvinde og en dreng på 16 år - begge fra Odense. Det oplyser Fyns Politi, der har modtaget sagerne fra Østjyllands Politi, hvor politiinspektør Michael Kjeldgaard forklarer forløbet sådan:

- Ud af de 118 henvendelser, vi har modtaget og gennemgået, har 14 sager ført til en sigtelse. De sager har vi sendt retur til de relevante politikredse, der i går (onsdag, red.) har kontaktet de 14 personer, der alle er blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen - typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier.

For at sikre en ensartet behandling blev efterforskningen samlet i Østjyllands Politi, som nu har sendt de 14 sager ud til de ni politikredse, som sagerne fordeler sig på. I nogle af sagerne er der tale om anmeldelser, mens der i mange tilfælde er tale om tip fra borgere.