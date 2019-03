To fynske skoler nomineret til Årets Røgfri Ungdomsuddannelse

I en tid, hvor det går den forkerte vej med antallet af unge rygere, har Region Syddanmark valgt at hylde de ungdomsuddannelser, der kæmper mod udviklingen.

Det gør regionen ved at kåre Årets Røgfri Ungdomsuddannelse. Tre skoler er nominerede, og to af dem er fynske: Nyborg Gymnasium og Middelfart Produktionsskole. Den tredje nominerede er Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), har knyttet nogle ord til nomineringerne.

- Nyborg Gymnasium er en stor skole med mange forskellige uddannelsesretninger, og dermed har det også været en stor opgave at indføre røgfri skoletid. Men Nyborg Gymnasium har ved at etablere en masse forskellige aktiviteter i frikvartererne givet rygerne et alternativ til rygepausen, og de er et forbillede for andre gymnasier, der vil med på den røgfrie vogn, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Gymnasiet har været røgfrit siden august 2018. Det tilbyder blandt andet hjælp til rygestop for deres elever og frugt til én krone, som forskning viser kan erstatte rygetrangen. Deres erfaringer har de efterfølgende givet videre til andre uddannelsesinstitutioner, der ønsker at gøre dem kunsten efter.

- Middelfart Produktionsskole har været røgfri længe, hvilket er imponerende, når en stor del af deres målgruppe traditionelt ryger. Skolen er en first mover og et bevis på, at man kan få indlejret den røgfri skoletid i kulturen. Derudover har de vist stort engagement og kan dokumentere flotte resultater, skriver Stephanie Lose i pressemeddelelsen.

Produktionsskolen har været røgfri siden 2013. Den tilbyder også hjælp til dem, der gerne vil kvitte smøgerne. Derfor blev skolen belønnet med 50.000 kroner af Kræftens Bekæmpelse i starten af februar i år for deres indsats mod cigaretterne.

Prisen er en del af initiativet røgfri ungdomsuddannelser, som er et samarbejde mellem regionen, kommuner og interesserede ungdomsuddannelser med assistance fra Kræftens Bekæmpelse. Målet er, at kun 10 procent af unge under 24 år skal ryge i 2021. Det tal ligger i dag på 16,1 procent.

Kåringen af Årets Røgfri Ungdomsuddannelse finder sted senere på foråret.