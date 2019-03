To akutberedskaber til Fyn: Udkantsområder skal styrkes

På både det nordlige og sydlige Langeland går der ved langt over halvdelen af alle kørsler mere end et kvarter, før første beredskab er fremme.

- Vi har nogle steder med bekymrende lang ventetid - eksempelvis på Langeland. Det kan vi ikke være bekendt. Det er utrygt at skulle vente så længe på ambulance, som man gør der. Derfor har det været en vigtig prioritet for mig, siger hun.

Det er endnu ikke besluttet, om de to beredskaber skal være almindelige ambulancer, akutbiler eller lægebiler, men Jane Heitmann forklarer, at det er helt naturligt, at de skal hjælpe der, hvor der er mest brug for det.

Under normale omstændigheder er der 29 beredskaber på Fyn inklusive Langeland og Ærø - heraf to akutlægebiler og en akutbil.

Det er ifølge Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre og fynsk valgt folketingsmedlem, planen med de to nye beredskaber, som er en del af regeringen og Dansk Folkepartis nye aftale om en sundhedsreform.

Ikke fair

Tonni Hansen (SF), borgmester i Langelands Kommune, udtrykker behersket glæde over Jane Heitmanns planer for de nye beredskaber.

- Jeg er glad for opbakningen, men mere svinger jeg mig ikke op til lige nu. Dertil lyder det for diffust. Valgkampen er i gang, og så hænger løfterne ofte lidt løst. Men vi har brug for at få gjort noget ved vores responstider. Det er ikke fair, at man i nogle dele af regionen har så lange responstider som vi har, siger han.

På øen er man lykkedes med at mindske konsekvenserne af de lange responstider med et fintmasket net af hjertestartere og frivillige førstehjælpere, der øger chancerne for overlevelse ved blandt andet blodpropper og hjertestop.

I dag har Langeland ét beredskab fast placeret på øen. Når det er optaget andetsteds, er indbyggerne sårbare.

De to fynske beredskaber er en del af en større plan, hvor i alt 20 nye beredskaber fordeles over hele landet.