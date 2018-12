Timemodel og elektrificering: Her er Togfondens milliarddyre projekter

Jernbane over Vestfyn

Jernbanen over Vestfyn er det eneste projekt i Togfondens første fase, hvor man planlægger at etablere et helt nyt spor. Linjeføringen er samlet set omkring 35 kilometer lang, hvilket er omkring fire kilometer kortere end de nuværende spor. En ny bane på Vestfyn vil både sikre en tidsbesparelse mellem de større byer og sikre en bedre afvikling af de mere lokale regionaltog, som der bliver bedre plads til. Projektet forventes at komme til at koste omkring 4,5 milliarder kroner.