Tiltalt for vold og narkohandel: Nu bliver HA'ere og AK81'ere løsladt

Fire unge mænd, som i op til otte måneder har siddet varetægtsfængslet i fynsk bandesag tiltalt for personfarlig kriminalitet, kommer nu ud på fri fod, efter at de torsdag er blevet løsladt af Østre Landsret.

Det fremgår af et tweet fra Anklagemyndigheden på Fyn.

De fire unge mænd på 19 år, 21 år, 22 år og 24 år har ifølge Anklagemyndigheden en tæt tilknytning til rockerklubben Hells Angels og lærlingene i AK81, og er sammen med en kvinde på fri fod tiltalt i en sag om vold af særlig farlig eller brutal karakter, afpresning af særlig grov beskaffenhed, ulovlig indtrængen og handel med kokain.

Af anklageskriftet fremgår det blandt andet, hvordan et offer blev slået og sparket på kroppen og i hovedet, ligesom der blev kastet to potteplanter og en lampe i hovedet på ham. På havnen i Bogense fik et andet offer en pistol eller pistollignende genstand stukket i munden, mens han blev truet til ikke at sælge stoffer i byen, og derefter slået og sparket i alvorlig grad. En af de tiltalte skulle ifølge anklageskriftet også have slået én i ansigtet med et aluminiumsbat og truet med at blive likvideret, fordi han skyldte 400.000 kroner og ikke havde betalt.