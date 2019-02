Tiltalt for at snyde sig ind på fynboers bankkonti: I dag afsiges dom i omfattende bedragerisag

Det viste sig, at det ikke kun var biblioteket i Aabenraa, der havde været mål for bedrageriforsøget. På i alt 16 biblioteker, blandt andet i Odense og Middelfart, fandt man de små keyloggere, og sagen voksede med yderligere syv sigtede og flere ukendte, formodede medgerningsmænd på fri fod.

De to mænd, som er brødre, blev anholdt i foråret 2017, efter Aabenraa Bibliotek havde opdaget fire keyloggere på fire computere, som var til rådighed for bibliotekets brugere. Keyloggerne, som er små usb-stik, gemte de oplysninger, som brugerne tastede ind, når de eksempelvis loggede ind på deres netbank.

Siden slutningen af maj 2017 har to mænd fra Aarhus siddet varetægtsfængslet i en sag, hvor de er blevet tiltalt for databedrageri og forsøg på databedrageri for et beløb på over 8,3 millioner kroner . Fredag ventes retssagen mod dem at blive afgjort ved Retten i Sønderborg.

Den yngste af de to tiltalte brødre har erkendt over for politiet, at han har installeret nogle af keyloggerne, mens han boede i Odense. På Bolbro Bibliotek i Odense blev der sat en keylogger i to computere, og på Middelfart Bibliotek blev der installeret fire keyloggere. Også på Tarup Bibliotek i Odense er der blevet fundet en keylogger.

I alt menes mindst 16 personer at være blevet udsat for bedrageri ved hjælp af keyloggerne, og det samlede beløb er på over 8,3 millioner kroner. Med oplysningerne fra keyloggerne kunne gerningsmændene hæve penge på ofrenes bankkonto, flytte dem og oprette lån samt bestille mobiltelefoner og kreditkort i deres navne.

Bedrageriet foregik ikke kun bag en skærm. Indimellem måtte de tiltalte ud og hente bestilte nøglekort til NemID i ofrenes postkasser. Til det formål havde de sikret sig en ægte postjakke for ikke at vække for meget opsigt, når postkasserne enten blev fyldt med reklamer, inden brevet kom, eller bare blev brækket op.

Ifølge specialanklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi Heidi Colbæk har den yngste af de to brødre erkendt medvirken i syv af de 41 forhold i anklageskriftet.

Allerede i april 2017 blev en 20-årig mand dømt ved Retten i Aarhus for identitetstyveri mod otte personer, fra hvis konti han havde hævet knap to millioner kroner. Det kunne han gøre ved hjælp af oplysninger, som han havde stjålet med keyloggere på offentligt tilgængelige computere.