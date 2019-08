Tiltalt bilist om dødsulykke: Jeg mistede vejgrebet 200 meter fra ulykkesstedet

En 25-årig mand, der er tiltalt for uagtsomt manddrab, fortæller i retten, at han gjorde alt for at undgå bilerne foran ham på Storebæltsbroen. Men han kunne ikke bremse på vejen, der var fyldt med minkfedt.

Retssagen om en dødsulykke på Storebæltsbroens lavbro den 17. november sidste år nåede mandag formiddag til de to tiltaltes forklaringer. Ulykken skete, efter en lastbil med anhænger ved en hård opbremsning spildte store mængder minkfedt ud over begge kørebaner og nødsporet på lavbroen sent om aftenen. En 25-årig bilist fra Aarhus er ligesom lastbilchaufføren fra Hedensted-området tiltalt for blandt andet uagtsomt manddrab, fordi ulykken kostede en knap halvandet år gammel pige fra Østfyn livet. Pigens far brækkede ryggen. Mens chaufføren selv har forklaret, at han ikke bemærkede noget usædvanligt efter opbremsningen, stod det senere klart for den medtiltalte 25-årige bilist, at noget var galt. Først advarerede skærmen i hans næsten nye bil om glat vej, og senere så han diodeskilte ved vejen, der advarede om tabt gods og glat føre. - Pludselig bremser bilen foran lidt hårdt, og jeg gør det samme. Men bilen skrider, og jeg kæmper med at bevare herredømmet over den. Jeg knalder bremsen i, men bilen fortsætter bare. Den unge mand fra Aarhus fortalte, at han allerede 200-300 meter inden ulykkesstedet mistede vejgrebet, og at bilen slingerede.

Forsøgte at undvige Over for sin forsvarer forklarede den tiltalte, at han prøvede at undvige to biler foran ved at køre imellem dem. Men det var forgæves, for han havde ingen kontrol over køretøjet, der ramte de andre med omkring 70 km/t. Konsekvensen kunne man se på en videoptagelse, som anklageren viste på storskærm i retssalen. Ifølge anklageren har den 25-årige forsømt at tilpasse hastigheden efter forholdene og forsømt at udvise agtpågivenhed. Den tiltalte beskrev ulykken som traumatisk, men forklarede roligt og detaljeret om hændelsen fra sin plads midt i retssalen og svarede velvilligt på retsformandens, anklagerens og forsvarerens spørgsmål. Efter sammenstødet hjalp den 25-årige tiltalte efter eget udsagn med at få børnene fra den østfynske familie ud af den hårdt medtagede bil. - Vi skulle have dem ud, inden der kom andre bagfra og ramte dem. Jeg stod med en lille pige i hænderne. Hun trak vejret på en voldsom måde, fortalte han.

Bakkes op af ven Den 25-åriges forklaring om, at han ikke havde mulighed for at bremse, blev bakket op af hans kammerat, der kørte med den tiltalte den 17. november om aftenen. - Jeg kunne tydeligt mærke, at bilen ikke havde vejgreb. Der var intet at gøre, sagde vidnet, der troede, at der var is på vejbanen, lød det fra den tiltaltes ven. Ifølge den tiltalte havde beredskabet og politiet efterfølgende også store problemer med at få vejgreb, da de skulle frem. Både den tiltalte bilist og den tiltalte chauffør nægter sig skyldige. Foruden mandagens retsmøde fortsætter sagen på fredag og mandagen efter.