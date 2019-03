Tillidsbaseret miljøtilsyn fejlede: - Vi blev snydt

Tilsynet i Odense Kommune stoler normalt på, hvad de får at vide fra virksomheder, som er underlagt kommunal miljøkontrol. Afdelingschef Boie Skov Frederiksen erkender, at man er nødt til at være mere kritiske i fremtiden.

Hvorfor er der pludseligt et hul på mere end 10 måneder, hvor I slet ikke har nogen kontakt med Seden Ejendomsinvest omkring kemikalierne?

- I vores optik er ejeren på det tidspunkt forstående over for, hvad det er for kemikalier, de har med at gøre. De ved også godt, hvilke udfordringer der kan være med at få kemikalierne håndteret korrekt. I bagklogskabens ulideligt klare lys kan man så spørge, hvorfor vi ikke har sat meget kraftigere ind, når vi ser, hvad der er sket. Jeg vil vende den om og sige, at vi stod med nogle ejere, som gav udtryk for, at de forstod seriøsiteten omkring kemikalierne og samtidigt havde faciliteterne til at opbevare dem forsvarligt. På dét tidspunkt havde vi en tro på, at han gjorde, hvad han sagde.

Men der er jo meget korrespondance frem og tilbage i starten. Vi kan også se, at der sker et skifte i sagsbehandleren. Er der en særskilt grund til, at der så pludseligt er radiotavshed i så lang tid?

- Der er ikke nogen andre grunde, end at vi havde en forventning om, at ejeren skulle finde ud af, hvordan han ville håndtere kemikalierne. Så kan man spørge, om sådan noget går hurtigt eller langsomt. Hvis det havde været en virksomhed, som havde en ekspertise inden for området, ville det nok have gået hurtigere. Men når det nu er en virksomhed, som normalt ikke beskæftiger sig med det her, men godt er klar over seriøsiteten, så har vi nok også en forventning om, at det vil tage længere tid. Så kan man selvfølgelig spørge, om 300 dage er for lang tid. Jo, det er det. Skulle det have gået hurtigere? Ja, det skulle det i bagklogskabens lys. Men vi havde ingen indikationer af, at der var noget, der var galt.

Har I været for flinke til at lytte til deres forklaringer, selvom virkelighed måske var en helt anden?

- Som udgangspunkt stoler vi på vores samarbejdspartnere. Jeg vil være ked af at sige, at vi er for godtroende. Men i denne her sag kan man godt sige, at vi blev snydt. Det vil jeg gerne indrømme. Men det er altså kutymen, at vi prøver at have et seriøst og realistisk samarbejde med virksomhederne her i Odense Kommune. Det kan desværre nogle gange resultere i, at der som nu sker ting, som vi ikke fra starten havde forestillet os.

Så jeres udgangspunkt er med andre ord, at I har tillid til de ting, som I får at vide, hvor denne her sag viser, at det kan man nok ikke altid?

- Det viser den selvfølgelig. Det har du fuldstændigt ret i. I bagklogskabens lys skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, at vi ikke altid kan stole på vores samarbejdspartnere og på de virksomheder, vi har at gøre med. Vi gør os også overvejelser om, hvordan vi kan få en større opmærksomhed på konkursramte virksomheder, der har haft en miljøgodkendelse. Vi skal nok have allokeret nogle flere midler til behandlingen af sager af den type. Det er i hvert fald én af de ting, vi har lært af det her. Sagen viser jo, at det godt kan have en konsekvens på den længere bane, hvis der ikke bliver taget hånd om det fra start.