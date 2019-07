Tilbagegang: Færre søger ind på fynske sygeplejeuddannelser

UCL's rektor Erik Knudsen glæder sig over fremgangen på både businessuddannelserne og uddannelserne inden for teknologi- og byggeriområdet.

Det viser opgørelsen over førsteprioritetsansøgninger, efter at ansøgningsfristen til de videregående uddannelser er udløbet fredag den 5. juli.

- Vores traineelæreruddannelse, hvor studerende har mulighed for at få en traineestilling under studiet, er formentlig en væsentlig del af forklaringen på den store stigning, siger Erik Knudsen.

- Vi har fortsat flere ansøgere, end vi har pladser på de fleste velfærdsuddannelser. Men tallene viser, at vi skal være opmærksomme på udviklingen her, og der kan være udfordringer med at få besat alle pladser på sygeplejeuddannelsen i Vejle. Der ligger en stor udfordring i at tiltrække flere ansøgere til især sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i de kommende år, siger Erik Knudsen.

Nye UCL-uddannelser er populære hos ansøgerne

Som noget nyt udbyder UCL fra i år overbygningsuddannelser i E-handel og IT-sikkerhed. Ansøgerne har taget godt imod begge uddannelser.

- Vi valgte at udbyde uddannelserne inden for E-handel og IT-sikkerhed, fordi der kommer stor efterspørgsel efter medarbejdere med netop de kompetencer de kommende år. Derfor er det fantastisk, at vi kan lægge ud med mere end 80 førsteprioritetsansøgninger til de to uddannelser, siger Erik Knudsen.

- Et af målene med den fusion, vi lavede sidste år mellem erhvervsakademiet og professionshøjskolen, var at få en volumen, der kunne give bedre mulighed for at etablere nye uddannelser. Set i lyset af den ambition er ansøgertallet også en god historie, siger UCL's rektor.

Flere af UCL's uddannelser forventes at have ledige pladser. 26. juli offentliggøres det, hvilke uddannelser der har ledige pladser med studiestart i september 2019 eller februar 2020.