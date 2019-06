Til valgfest hos V: Manden bag Løkkes kampagne kommer fra Fyn

Kameraer snurrede, lysene var tændt, mikrofoner svævede højt oppe under loftet som ufoer, tv-værterne var koncentrerede og klar med en byge af spørgsmål, og midt i det hele stod så Bertel Haarder, Morten Løkkegaard eller Jakob Ellemann-Jensen, alle storsmilende og med et øje på de tal og optællinger, der rullede over storskærmene fra tv-stationerne.

Konen og græsplænen venter

Han var med i Landstingssalen sammen med Jane Jegind, og datteren Amalie Jegind Møllerhøj, som endnu ikke er gået ind i politik, men med i Odense Fælleselevråd.

- Vi glæder os rigtig meget til at få Lars hjem. Græsplænen gør det også, indrømmede en storsmilende Jane Jegind, og også storsmilende over at se de positive prognoser for fremgang for Venstre, som ellers var spået en tilbagegang.

At det så ud til samlet at gå tilbage for blå blok var nok noget, alle vidste under valgfesten hos Venstre og som først bliver alvor senere, men det var ikke noget, som ødelagde det gode humør i den tætpakkede Landstingssal.