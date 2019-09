Til sagen med udvalgsformand: - Stigning i underretninger er en fordel, fordi vi gerne vil forebygge

Udvalgsformanden for Uddannelse, Børn og Familie i Assens, Mogens Mulle Johansen (SF), er ikke bekymret over en fordobling i antallet af underretninger om børn og unge fra bekymrede borgere og kommunalt ansatte. Faktisk flugter det med kommunens øgede indsats for at forebygge.

Fra 2015 til 2018 er antallet af årlige underretninger fra bekymrede borgere og ansatte i Assens Kommune fordoblet fra 670 til 1408. Hvordan har du det med det?

- Vi laver jo en ekstraordinær indsats, hvor vi har forposter på blandt andet skolerne. Og det er dér, mange af underretningerne kommer fra. Vi vil gerne forebygge så hurtigt som muligt, så på den led er det faktisk en fordel, at tallet er stigende. Det er ikke alle underretninger, der bliver til sager. Men det er godt at få det undersøgt, hvis der er tvivl.

Men der er tale om dobbelt så mange underretninger. Kan den større forebyggende indsats forklare hele stigningen?

- Ja, det tror jeg. Vi har sat stort fokus på det og sagt, at hvis vores egne ansatte var i tvivl, ville vi hellere have en indberetning for meget end én for lidt. Så får man afklaret, om der er brug for hjælp. På den måde undgår vi forhåbentligt sager som Tøndersagen og de andre sager, man har hørt om. Vi kan ikke undgå, at der kommer nogle sager, men vi har ikke haft ret mange alvorlige i vores kommune.

- Det er væsentligt, for det er primært af hensyn til børnene. Det er ikke for at være efter forældre eller anden familie. Det er især skidt, hvis børnene mistrives som små, og jo før, vi kan gribe ind, jo bedre. Og det er også det, vi politisk har vedtaget at gøre.