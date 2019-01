Til fals for penge: Fynske MF'ere sætter sig selv på netauktion

47 af Folketingets medlemmer er til fals for kolde kontanter. Men der er en mening med galskaben, og pengene går til et godt formål.

Det sker som led i Danmarks Indsamling, som løber af stabelen i næste weekend. Og det er ikke de politiske mærkesager, der er sat på udsalg, men simpelthen et par timers samvær med kendte politikere. Og så er det jo ikke forbudt at tale politik ved samme lejlighed.

Har man ikke hørt det før? At politikere sælger ud? Eller ligefrem sælger sig selv? Jo, og det er lige netop det, der er tale om, altså at de sælger sig selv, når flere folketingspolitikere, heraf en del fynske, har sat sig selv til salg på nettet for højestbydende.

Dette års Danmarks Indsamling med undertitlen "Styrk verdens piger" kulminerer med et stort show lørdag den 2. februar i Musikkens Hus i Aalborg, som sendes på DR.Sidste år blev der indsamlet cirka 78 millioner kroner ved den tilsvarende indsamling. I år er indsamlingen til fordel for udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika. Bag den står Danmarks Radio og 12 af landets største humanitære organisationer, blandt andre Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser, Røde Kors, Red Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke. Med 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter sætter Danmarks Indsamling i år fokus på de piger rundt om i verden, som har brug for hjælp. Det er 13. gang, Danmarks Indsamling afholdes. I alt er der over årene indsamlet omkring en milliard kroner.

Inger Støjberg mest populær

Men man skal uden for Fyn for at finde den MF'er, der de foregående to år har været mest populær på disse politikerauktioner. Begge år har ingen været i nærheden af integrationsminister Inger Støjberg, som i 2017 og 2018 tegnede sig for godt 110.000 kroner. Det var, hvad en middag ministeren i 2017 og 2018 i alt løb op i. Alene sidste kostede det 61.250 kroner at få en middagsaftale med Inger Støjberg, mere end tre gange så meget som den næste på listen, Pernille Skipper.

I 2017 måtte den radikale partileder, Morten Østergaard, se sig henvist til andenpladsen efter Inger Støjberg.

Den fynskvalgte politiker, der var "dyrest" at få en aftale med sidste år efter Pernille Skipper, der i øvrigt ikke stiller op på Fyn til næste valg, var Jane Heitmann. En rundvisning på Christiansborg med efterfølgende frokost i Snapstinget løb op i 4.655 kroner.

Jane Heitmann er også med i år, hvor ydelsen er frokost på restaurant Smör på Nationalmuseet - og ingen rundvisning på Borgen.

Auktionerne løber frem til 31. januar eller 2. februar, selve dagen for den store indsamling, hvor Danmarks Radio sender det store indsamlingshow fra Musikkens Hus i Aalborg med Mads Steffensen og Tina Gøtzshce som værter.