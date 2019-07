Til afviste studieansøgere: Lad være med at paniksøge

- For det første er langt de fleste blevet afvist til de mest populære uddannelser, som er medicin, jura og psykologi. De er ganske velinformerede, så det kommer ikke voldsomt bag på dem, at de ikke kom ind. For det andet er tallet markant lavere, end det har været de tidligere år, og det er absolut værd at glæde sig over, siger han.

Dumt at paniksøge

Ikke desto mindre kan det være en kold klud i ansigtet at få nej til et studie, man havde sat næsen op efter.

Her kan det være nærliggende at tage et kig på de uddannelser, der fortsat har ledige pladser. Men det gælder alligevel om at tænke sig godt om, mener Peter Præstgaard.

- Det er erfaringsmæssigt ikke særlig holdbart at vælge noget i ren panik. Det kan godt være, man bliver glad lige her og nu, men chancen for at nå i mål er ikke særlig stor, siger han.

I stedet bør man lave et "realitetstjek".

- Spørg dig selv: Er det overhovedet realistisk nogensinde at komme ind på det her studie. Hvis svaret er ja, så handler det om at opkvalificere sig, så chancen bliver større næste år. Og vi vejleder gerne med, hvordan de kommer i mål, siger Peter Præstgaard.

Er det mindre realistisk, bør man i stedet udvide sin uddannelsesdrøm, så den også omfatter andre - og måske lignende - uddannelser. Eller andre byer.

- Ideen om at der kun er én drømmeuddannelse, den holder sjældent. Rigtig mange uddannelser kan være lige så interessante. Det kan også være, man kan komme ind på uddannelsen i en anden by, end den man først havde i tankerne, siger han.

Studievalg Fyn holder fredag ekstraordinært åbent for de unge (og voksne), der har brug for råd og vejledning.