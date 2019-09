Tietgen er blevet verdensmålsskole: Eleverne skal være modige og handlekraftige

Tietgen begyndte arbejdet med at blive en UNESCO verdensmålsskole for to år siden. Foto: Mathias Banke

Til november begynder det første hold elever på en helt ny verdensmålslinje på Tietgen Handelsgymnasium. Tietgen har netop fået godkendt dets ansøgning om at blive verdensmålsskole, så nu skal de 17 verdensmål tænkes ind i undervisningen.

Så snart man træder ind gennem hovedindgangen på Tietgen Handelsgymnasium bliver man mødt af 17 farverige firkanter med ultrakorte formuleringer af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er ikke bare for synets skyld, de hænger der. I starten af september fik Tietgen, der tæller et handelsgymnasium og en business-skole i Odense, nemlig status som UNESCO verdensmålsskole. Fra dette skoleår tilbyder Tietgen Handelsgymnasium for første gang linjen Marketing Verdensmål, hvor undervisningen har øget fokus på verdensmålene. To af dem, der begynder på den nye linje, er 17-årige Gustav Lohman og 16-årige Emil Winther. Deres valg beror på både karrieremæssige og moralske overvejelser. - Det, at vi arbejder med verdensmålene, gør linjen mere internationalt orienteret. Det er godt, hvis man for eksempel vil arbejde med handel uden for Danmarks grænser, forklarer Emil Winther. - Vi kan også bruge det, hvis vi for eksempel gerne vil arbejde med klima. Og så giver verdensmålene bare god mening, for selvfølgelig er det vigtigt at afskaffe fattigdom og stoppe sult, tilføjer Gustav Lohman.

FN formulerede de 17 verdensmål under et topmøde i september 2015. De trådte i kraft 1. januar 2016. Frem til 2030 skal de sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten. Målene omhandler blandt andet klima, uddannelse, fattigdom, vækst og miljø. Alle 193 medlemslande i FN har forpligtet sig til at arbejde hen mod målene. SDU er godt eksempel på en institution, der går all in på de 17 verdensmål. Universitetet meldte den forgangne sommer ud, at det opretter 17 nye masteruddannelser - et for hvert verdensmål. Alle studier starter desuden med en uges grundforløb om verdensmålene. Desuden arrangerer SDU fra 2020 et folkemøde for unge med titlen "Vores Verdensmål". Det er målrettet elever fra folkeskolen, gymnasierne og de videregående uddannelser.

- Jeg tænker også endnu mere på, at man skal behandle jorden pænt. Vi har jo kun én, pointerer Emil Winther-Jacobsen. Foto: Mathias Banke

Handlekraftige unge Direktør for Tietgen, Annette Vilhelmsen, ser verdensmålene som en vigtig brik i elevernes personlige dannelse. - Verdensmålene giver eleverne et udsyn i verden og en bedre forståelse for deres egen virkelighed. Det er vigtigt, da hver eneste elev, der går ud af Tietgen, har mulighed for at gøre verden til et bedre sted, og verdensmålene giver eleverne det ekstra, som fagene ikke i sig selv giver. - Det sikrer også, at eleverne bevarer en sund kritisk sans. Der kan være en tendens til, at klimadagsorden baseres på frygt, og jeg vil gerne have, at vores elever ikke bliver frygtsomme, men modige og handlekraftige, forklarer Annette Vilhelmsen. Gennem de sidste to år har Tietgens ledelse og ansatte arbejdet med at tænke verdensmålene ind i organisationen. Det arbejde har for eksempel ført til røgfrie matrikler og en bedre håndtering af skolernes affald. - Kåringen som UNESCO verdensmålsskole er et cadeau til de indsatser, vi har gjort, som altså er gode nok til, at vi kan komme med i det selskab, fortæller Annette Vilhelmsen.

Tietgen er nu en del af et fællesskab af 35 danske skoler, der deler viden om arbejdet med verdensmålene. Arkivoto: Sugi Thiru

Del af et netværk Tietgen arbejder også på at integrere verdensmålene i undervisningen på Tietgen Business. - På eud (uddannelse på Tietgen Business) arbejder vi med, hvordan vi kan lære eleverne at samtænke innovation og de 17 verdensmål. De skal integreres i den daglige undervisning, så vores elever kan bringe den viden med i deres elevuddannelse, fremhæver forstander på Tietgen Business, Dorte Dons Isager i en mail. Tietgenskolerne er nu også blevet et del af et netværk af UNESCO verdensmålsskoler, der i dag tæller 35 danske skoler. Her deler skolerne undervisningsmateriale og erfaringer med hinanden. Som UNESCO verdensmålsskole forpligter man sig også til at deltage i et årligt nationalt netværksmøde og man får mulighed for at deltage i Undervisningsministeriets temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Gustav Lohman (tv) og Emil Winther-Jacobsen skal begge begynde på Marketing Verdensmål-linjen til november. Foto: Mathias Banke

Én jord Emil Winther og Gustav Lohman fik vækket interessen for Marketing Verdensmål til foredrag på Tietgen Handelsgymnasium om dets linjer. Inden da havde Emil Winther kun arbejdet med verdensmålet "rent vand og sanitet" i folkeskolen, mens Gustav Lohman arbejdede med fattigdom under sin udveksling til USA, uden at det var i direkte relation til verdensmålene. De kommer begge fra hjem, hvor der eksempelvis affaldssorteres, så det falder dem naturligt at agere klima og miljøbevidst. Men kendskabet til verdensmålene har alligevel været med til at højne bevidstheden om de valg, de foretager i hverdagen. - Man har lidt mere fokus på bæredygtighed end før. Der er jo mange små ting, man kan gøre, såsom at bruge en drikkedunk i stedet for plastikflasker eller slukke vandet, når man børster tænder, som gør en forskel i det lange løb, fremhæver Gustav Lohman. - Jeg tænker også endnu mere på, at man skal behandle jorden pænt. Vi har jo kun én, pointerer Emil Winther.