Tietgen Handelsgymnasium: Førstegangsvælgere lyttede til Løkke

Cecilie Dørler, 18 år, 2.g på Tietgen Handelsgymnasium:- Jeg håbede at høre om Venstres vigtigste politiske emner, selvom jeg er meget afklaret om, hvad jeg vil stemme. Det var meget spændende at høre, hvad Lars Løkke havde at sige i forhold til uddannelse, som vi er i gang med, men også med hensyn til miljø. Som førstegangsvælger har jeg talt meget med min familie om, hvad de stemmer, og så kan man tage en masse tests online. Jeg har også fulgt med i mange debatter, og derfor var det spændende at være her i dag. Foto: Nils Svalebøg

Nina Krstic, 17 år og har fødselsdag to dage inden valget, 2.g på Tietgen Handelsgymnasium:- Jeg er 17 år og har selvfølgelig en stor interesse i at høre, hvad Lars Løkke havde at sige. Jeg er ret afklaret om, hvad jeg vil stemme, men samtidig ville jeg gerne se, hvordan Lars Løkke kunne besvare nogle af de forskellige problematikker, og hvad han kan gøre for os unge mennesker. Jeg synes, det var spændende, og der blev taget rigtig mange forskellige emner op. Jeg blev ikke som sådan overrasket over hans svar undervejs, men jeg blev mere bekræftet i mine holdninger.Foto: Nils Svalebøg