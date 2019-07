Tidligere ulykker: El-løbehjul kan give alvorlige skader

Siden 17. januar har det som en del af en forsøgsordning været tilladt at køre på eldrevne løbehjul. Tirsdag kom Ulykkes Analyse Gruppen med en redegørelse over antallet af ulykker i Odense, som indtil videre kun tæller to tilfælde. Herunder kan du læse om tidligere ulykker på el-løbehjul i resten af landet.