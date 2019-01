Tidligere psykiatrisk patient: Hvorfor må jeg ikke være rask?

Har du fået en psykiatrisk diagnose, slipper du ikke af med den igen. Det ødelagde Mads Fabricius' drøm om at blive pilot. SF stiller nu forslag om, at psykisk syge kan blive erklæret raske.

Kort før sin 18 års fødselsdag blev han indlagt igen, men da det gik op for Mads, at han skulle flyttes til voksenpsykiatrien, udskrev han sig selv. Igen.

Sådan fortæller Mads Fabricius om den dag for snart 13 år siden, hvor han efter to til tre års indelukkethed tager sine løbesko på. Løbeturen bliver altafgørende for ham. Den dag sker der noget i hans hoved, som han har svært ved at forklare. Men det var positivt.

SF mener, at det er afgørende af hensyn til borgernes retssikkerhed, at der ikke længere er en kobling mellem diagnoser og indskrænkninger i borgerrettighederne. Borgere, der kommer sig fuldstændigt, bør efter SF's opfattelse opnå ret til at få en raskmelding på deres diagnose med den konsekvens, at en gammel diagnose ikke afskærer dem fra almindelige rettigheder som f.eks. at få kørekort uden tidsbegrænsning eller adoptere et barn.Dette vil være et væsentligt skridt hen imod ligestillingen af det somatiske og psykiatriske område, hvor borgeren inden for det somatiske bliver erklæret rask, når denne inden for en fagligt vurderet fastsat tidsperiode ikke længere udviser symptomer på den aktuelle lidelse.SF foreslår, at der fastsættes en lovbestemt frist for, hvornår borgeren med en psykiatrisk diagnose, der ikke længere opfylder diagnosens kriterier, kan blive raskmeldt.Kilde: www.ft.dk Det fulde forslag til behandling (B28) kan læses på Folketingets hjemmeside.

Ingenting og nye øjne på alting

Han kom hjem til Ærø, og langsomt mistede han kontakten til sin omgangskreds. Han kommunikerede ikke et ord med nogen, og hans forældre gav ham tid og ro, så han kunne gøre noget godt for sig selv. Det, mente de, var bedst for Mads. Efter nogle år, hvor der ingenting skete, prøvede hans forældre at få ham til at foretage noget. Bare et eller andet.

- Måske bare for at lukke munden på min mor, men en dag tager jeg et par løbesko på og løber alt hvad jeg kan. Og så sker der ting og sager, og jeg bliver helt bidt af det, fortæller han.

Mads Fabricius fik følelsen af at løbe fra sin sygdom og trods mange skader undervejs, blev han ved med at løbe. Præcis 10 uger efter den første løbetur, løb han sin første maraton. Han fik det psykisk bedre, satte sin træning i struktur og opbyggede en sund livsstil. På et wildcard deltog han i VM i Ironman på Hawaii. Herefter dyrkede han en masse forskellige sportsdiscipliner, og langsomt vendte han tilbage til sit gamle jeg. Og i samme periode forsvandt alle symptomer på skizofreni. Og de er aldrig kommet igen.

I dag er han 33 år og skal starte på kandidatuddannelsen i psykologi efter sommer.

Men allerede for 10 år siden var alle hans symptomer på skizofreni væk, og Mads Fabricius stoppede sin behandling i psykiatrien.

Hvad han på dette tidspunkt ikke vidste var, at han på papiret ikke var rask. I Danmark er det sådan, at ens psykiatrisk diagnose fortsætter med at have betydning for en i samfundet. Blandt andet omkring job, adoption og uddannelse.

For Mads Fabricius betød det, at han ikke kunne få opfyldt drengedrømmen om at blive pilot.