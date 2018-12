Tidligere Vestbo-ansat: - Jeg frygter et dødsfald

Maria Ingildsen stoppede som nattevagt på bostedet Vestbo efter otte år, fordi hun mener, at loven har gjort det umuligt at beskytte personale og beboere. Det er på Vestbo, at Middelfart Kommune har besluttet, at den voldsomt udadreagerende Jonas Høj Jensen ikke længere må bo bag en låst dør.

- Jeg følte, at jeg stak af med halen mellem benene. At jeg lod mine kolleger i stikken. Jeg følte mig som et røvhul, for at sige det ligeud, og det gør stadig ondt, siger hun, mens stemmen knækker, og øjnene bliver røde og våde.

Maria Ingildsen kratter nervøst i kaffekoppen, mens hun fortæller om tiden som nattevagt på Vestbo. Det er stadig svært at tale om, selv om det er godt et halvt år siden, hun forlod jobbet. Faktisk nærmere et helt år siden, hvis man også tæller den forudgående stress-sygemelding.

22-årige Jonas Høj Jensen er frontallapskadet, hvilket betyder, at han er ekstremt impulsdrevet. Det betyder, at han har episoder, hvor han bliver voldsomt udadreagerende og aggressiv.Siden 2015 har han boet i en særordning på Vestbo, der er et bosted for udviklingshæmmede lidt uden for Middelfart. Her blev han placeret i en aflåst lejlighed på grund af hans udadreagerende adfærd. Den kommunale forhåndsgodkendelse af indespærringen udløb dog i 2016, og siden har Socialtilsyn Syd flere gange været på besøg på Vestbo og påtalt forholdet - senest den 3. december 2018, hvilket resulterede i et strakspåbud om at få en afklaring på situationen. Derfor har Middelfart Kommune lavet en juridisk revurdering af indespærringen, hvor konklusionen var, der ikke var juridisk belæg for at fortsætte indgrebet. Mandag den 17. december blev der låst op for Jonas Høj Jensens lejlighed.

- Der var et konstant fokus på, at beboerne selv skulle bestemme over deres liv. Men nogle af dem er udviklet som en et-årig oven i hovedet, og man kan sgu ikke lade en et-årig bestemme over sit eget liv. Så ender det galt, mener den tidligere nattevagt.

Maria nåede at være på Vestbo i otte år, og hun elskede stedet. Men en følelse af afmagt og angst fyldte til sidst så meget, at hun måtte smide håndklædet i ringen på grund af et tiltagende regelrytteri på bostedet, hvor den svært udadreagerende Jonas Høj Jensen ikke længere må være låst inde.

Brug for tilladelse

Da Maria Ingildsen begyndte på Vestbo, var der en generel holdning om, at beboerne skulle guides. Hun fortæller, at det for eksempel var helt normalt, at man tjekkede op på visse beboere flere gange i løbet af natten for at sikre sig, at de havde det godt. Og hun havde flere gange oplevet, at en beboer måtte en tur på sygehuset, fordi vedkommende havde fået det dårligt i løbet af natten.

Men en dag kom meldingen oppefra: Personalet måtte ikke længere gå ind i beboernes boliger uden tilladelse. Det var brud på loven om magtanvendelse. Den eneste undtagelse var, hvis beboeren var i fare.

- Det betød, at jeg skulle stå uden for en lukket dør og vurdere: Ligger der en beboer derinde, der var ved at blive kvalt i sit eget opkast? Det kan man ikke, siger Maria Ingildsen, der ikke mener, man kan regne med en beboers tilladelse.

- Selv om en beboer siger "nej", så kan det sagtens være, de i virkeligheden mener "ja". Det bliver man nødt til at forstå, når man har at gøre med den her slags mennesker.