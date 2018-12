Thorborg: SDU viser vejen på mange områder

Stor ros til Syddansk Universitet fra den nye formand for bestyrelsen, Niels Thorborg. Han ser især frem til samarbejdet med Nyt OUH og oprettelsen af et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet.

SDU's nye formand, Niels Thorborg, glæder sig til at sætte sig for bordenden som ny formand for Syddansk Universitet, SDU, som han kun har rosende ord til overs for.

- SDU er et foregangsuniversitet på mange områder: Jeg kan f.eks. nævne et stærkt forskningsmiljø, og den testbaserede optagelsesprocedure, som SDU har gode erfaringer med, siger Niels Thorborg til Fyens Stiftstidende og fortsætter:

- Desuden vil jeg fremhæve, at universitetet er blevet bedre til at dimensionere uddannelser efter, hvad der er brug for i det omliggende samfund.

Netop på det område var SDU tidligere været udsat for kritik, fordi brede kredse i erhvervslivet mente, at der blev uddannet for mange til arbejdsløshed, mens erhvervslivet manglede arbejdskraft på andre områder.

Det er SDU blevet langt bedre til de senere år, og især det fynske roboteventyr, som oprindelig tog sit udspring på SDU omkring Mærsk-intstituttet, har medført, at flere uddannelser er drejet over i retning af at uddanne kvalificeret arbejdskraft til nye brancher.

- SDU skal have som mål at skabe værdi for og med samfundet, udfolde talent og bryde grænser, og samtidig skal vi som bestyrelse understøtte, at SDU er et godt sted at arbejde og studere, uddyber den nye formand for bestyrelsen.