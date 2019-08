En 18-årig kvinde fra Odense er blevet idømt betinget fængsel for at have delt video af drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland på socialt medie.

En 18-årig kvinde fra Odense er blevet idømt tre måneders betinget fængsel for at have delt drabsvideo fra Marokko på et socialt medie.

I december 2018 blev den 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og den 28-årige norske Maren Ueland fra Bryne i Rogaland under en vandretur i Atlasbjergene syd for Marrakesh i Marokko dræbt i et terrorangreb. Efterfølgende florerede en video af drabene på især de sociale medier.

I marts sigtede dansk politi 12 personer for at have delt den brutale video og yderligere to personer for offentligt at have givet udtryk for, at de billiger terrorhandlingen. I den fynske politikreds har to personer været sigtet for at have delt videoen, nemlig en dreng på 16 år og den 18-årige kvinde, som nu har fået dom ved Retten i Odense. Begge kommer fra Odense.

Alle i sagen har været sigtet efter straffelovens paragraf 264d for "uberettiget at have videregivet meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden".