Telefoner er døde: Du kan ikke ringe til lægevagten

Sydjyllands Politi har dog netop fået forbindelse til omverdenen igen efter at have været afbrudt.

Ifølge en opdatering på TDC's fejlside for erhvervskunder er der i øjeblikket en softwarefejl på mobilnettet. Den forventes ifølge hjemmesiden at være rettet klokken 22.07.

"Vi oplever problemer med at ringe fra og modtage opkald på vores mobiltelefoner. Der er muligt tale om et landsdækkende problem. Men vi er selvfølgelig klar på 114", skriver Fyns Politi på Twitter.

Situationen er ikke ny. Så sent som i midten af maj var Region Syddanmarks telefoner ude af drift i en hel weekend. Dengang gjaldt det også 112, der tilsyneladende er gået fri denne gang.

Nedbruddet i maj betød, at patienterne skulle møde op fysisk ved lægevagten i stedet for at ringe. Derudover havde de ikke mulighed for at komme i kontakt med hverken sygehusene eller 112. På trods af den kritiske situation, der opstod i weekenden, var regionen ikke dengang klar til at opsige dens aftale med TDC.

- Vi har haft talrige møder med TDC og internt i regionen om, hvordan vi skulle håndtere situationen. Lige nu skal vi have dagen og vejen til at fungere. Når det hele er faldet til ro, tager vi en dialog med TDC om, hvad der er sket, og hvad eventuelle konsekvenser skal være. Men vi er ikke der, hvor vi overvejer at skifte udbyder, sagde koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, i maj.