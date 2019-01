Kortet produceret af Energistyrelsen viser med gule og røde prikker de områder, hvor internetdækningen er så dårlig, at der kan søges om midler fra bredbåndspuljen til hurtigere internet. Områder hvor en internetudbyder har oplyst, at de indenfor tre år vil forbedre internettet er ikke med på kortet. Grafik: Mikkel Damsgaard

Der er generelt en god internetdækning i Danmark, men den er ikke god nok over hele landet til at møde nutidens digitale krav. Og incitamentet for, at udbyderne dækker de mest tyndtbefolkede områder, er ikke til stede, siger ekspert.

Generelt er der en god bredbåndsdækning i Danmark, men der er stadig mange huller i dækningskortet, og incitamentet for, at internetudbyderne dækker alle hullerne, er der ikke i øjeblikket, lyder det blandt andet fra teleekspert Michael Jensen, der er seniorkonsulent hos rådgivningsvirksomheden Netplan. - Vi har en god bredbåndsdækning i Danmark, men når det er sagt, er vi også et af de mest digitaliserede lande i verden. Og med det niveau af digitalisering, der er i Danmark, forventes det, at man kan køre ad nogle digitale veje, som ikke altid er til stede for alle her i 2019, pointerer han. foRKLAR DIGITAL VEJE Et af de steder, hvor de digitale veje giver udfordringer er hos Torben Andersen på Langeland, hvis langsomme internet gør almindelige ting besværlige. - Hvis man sender en mail, skal man altid tjekke noget tid efter, at den rent faktisk også er gået igennem. Og den almindelige Nem ID når ofte at udløbe, fordi det går for langsomt, har han for nylig fortalt til Fyns Amts Avis.

- Toget er kørt for flere år siden Folketingethar vedtaget en målsætning om, at alle i Danmark skulle have adgang til hurtigt internet i 2020. Det er dog helt urealistisk, fortæller Michael Jensen. - Udfordringen er, at markedet er 100 procent markedsdrevet, og at markedet ikke finder det interessant og attraktivt at investere de steder, hvor der går mere end 5-10 år, før investeringen er tjent hjem igen, forklarer han og uddyber: - Toget er kørt for flere år siden. Man burde have haft en national handlingsplan for, hvordan man skulle løse det. I Sverige havde de mindre regide handlingsplaner, hvor kommuner godt måtte investere i infrastruktur og derefter udlicitere driften til teleselskaber, som bruger kommunernes kabler til at konkurrere på. - I Danmark konkurrerer selskaberne også om kablerne i jorden. Det svarer til, hvis man sammenligner det med vejnettet, at virksomhederne skulle anlægge parallelle storebæltsbroer og derefter konkurrere om prisen. Men det løb er kørt, og derfor forsøger man sig med bredbåndspuljen.