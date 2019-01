Takken for at ende som nedslidt efter 20 års arbejde med ældre: - Jeg er dømt til at leve i fattigdom

53-årige Emina Terzic har været en højt værdsat sosu-hjælper og -assistent i 20 år. Men arbejdet med de ældre har slidt på hende, og efter et færdselsuheld gik det for alvor ned ad bakke. I september fik hun førtidspension, men har fundet ud af, at hun ikke er dansk nok til at få fuld pension. - Jeg er dømt til at leve i fattigdom, siger hun.