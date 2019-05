Tæt trafik over Fyn i dag: Myldretidstrafik blander sig med ferierejsende

Fyn: Med udsigt til endnu en af forårets helligdage forudsiger Vejdirektoratet tæt trafik på den Fynske Motorvej onsdag eftermiddag og torsdag middag, når danskere kører mod Jylland for at holde miniferie i forbindelse med Kristi himmelfartsdag torsdag.

Vejdirektoratet forventer tæt trafik med risiko for kødannelser onsdag eftermiddag og aften, når myldretidstrafikken blander sig med ferietrafik. Det vil især kunne mærkes omkring de større byer langs motorvejen.

Torsdag ventes trafikken at være mest koncentreret i timerne omkring middag - særligt på Vestfyn og på motorvej E45 omkring Kolding.

Hjemrejse-trafikken over Fyn i retning mod Sjælland ventes at forløbe uden større problemer, men der er som bekendt et vejarbejde i gang mellem Aarup og Odense SV, hvor E20 skal udvides med en tredje vognbane. Hastighedsbegrænsningen er derfor sænket til 80 km/t, og vognbanerne er blevet indsnævret. Vejdirektoratet forudser, at det kan give forsinkelser for bilisterne i de sene aftentimer.