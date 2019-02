Tæskeholdsoverfald: Skudt i skridtet, på kroppen og på benene

En ellers fredelig søndag aften blev på få minutter forvandlet til et voldsinferno i den lille landsby Kølstrup syd for Kerteminde.

Det skete den 1. oktober 2017, hvor vidner havde set tre personbiler komme kørende i kortege, angiveligt for at overfalde en 25-årig mand fra lokalområdet.

Den 25-årige mand var sammen med en jævnaldrende ved at stige ind i en bil på Kertinge Bygade, da de tre biler pludselig dukkede op med et tæskehold. Den ene fik lov til at løbe fra stedet, mens den andet endte med at blive overfaldet af usædvanlig voldelig karakter.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 25-årige mand blev hevet ud af bilen for derefter at blive banket med en kølle. Det lykkedes ham kortvarigt at flygte, men hurtigt fik gruppen på de 14 mennesker fat i ham igen.

Ikke alene blev han pryglet med et baseballbat og golfkøller, og tildelt spark, men han blev også skudt på kroppen, i skridtet og på benene flere gange med et skarpladt skydevåben.

Efter at have skudt manden satte tæskeholdet sig ind i bilerne og kørte fra stedet.

Mens den unge mand blev kørt til skadestuen på Odense Universitetshospital, hvor to projektiler blev opereret ud af mandens ben, blev den lille landsby spærret af for at sikre spor.

Først i løbet af de efterfølgende dage fandt politiet ud af, hvem der havde deltaget i tæskeholds-overfaldet, mens den 25-åriges tilstand var stabil og uden for livsfare.