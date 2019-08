TDC-nedbrud igen-igen på Fyn: Svært at ringe 112

TDC-kunder har for anden dag i træk vanskeligt ved at ringe til alarmcentralen 1-1-2. - Lån en mobil på et andet netværk, lyder opfordringen.

Er du TDC-kunde og skal have fat i alarmcentralen 1-1-2 kan du risikere ikke at kunne komme igennem.

Det meddeler TDC dagen efter, at der også onsdag var problemer med at komme igennem til alarmcentralen, hvis du er TDC-kunde.

På TDCs hjemmeside skriver man, at der er periodiske driftproblemer på mobilnettet på Fyn, Sjælland og Bornholm.

- Vi oplever desværre periodisk driftsproblemer på mobilnettet på Sjælland, Fyn og på Bornholm - primært relateret til 2G og 3G. Desværre kan vi konstatere, at man heller ikke kan ringe 112 for nærværende, skriver man på hjemmesiden.

I langt de fleste tilfælde har mobilbrugerne 4G-forbindelse, som tilsyneladende ikke er omfattet af driftforstyrrelserne, ligesom fastnet heller ikke er det. Oplever man alligevel problemer, fordi man har TDC, kommer telegiganten selv med en løsning.

- Ifald du har behov for 112, opfordrer vi i lighed med Region Hovedstadens akutberedskab til, at du låner en telefon på et andet netværk. Vi arbejder på højtryk på at løse problemet og beklager for de gener, det medfører for vores kunder, skriver TDC.

Også Fyns Politi har tweetet ud torsdag formiddag om problemerne for TDC-kunderne.

Det er uvist, hvor længe problemerne vil stå på.