Syv gode råd: Sådan hjælper du søvnen på vej

4. Skab et dejligt sovemiljø

Dit soveværelse skal være et rart sted at være, så din krop falder til ro og ikke associerer rummet med noget negativt. Sørg for, at der er ryddet op, og at bekymringerne er lagt til ro i et andet lokale. Brug eventuelt et par minutter på at skrive de ting ned, der fylder, så de ikke rumsterer i dit hoved. Luft gerne ud et par minutter inden sengetid, så luften er frisk. Brug ørepropper og sovemaske eller sæt mørklægningsgardiner op, hvis du er generet af lys.