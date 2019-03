Synet bedrager: Spøgelsesbilist var forulykket bil

Fredag aften modtog Fyns Politi en melding, der heldigvis viste sig at være knap så alvorlig, som man umiddelbart kunne tro.

Flere personer anmeldte en mulig spøgelsebillist på Storebælts lavbro i vestgående retning omkring klokken 20.15, da de kunne se forlygterne på en bil i deres vejbane. Det viste sig dog at være en varebil, der var kommet galt afsted.

Føreren af bilen havde ramt autoværnet, hvorved bilen snurrede rundt og havnede med fronten i den gale retning. Det fik folk til at tro, at det var en modkørende bil. Varebilens højre forhjul var så medtaget, at den ikke kunne køre. Da føreren slukkede forlygterne, stoppede anmeldelserne om en mulig spøgelsesbilist.

Føreren af varebilen kom ikke noget til, og ulykken førte ikke yderligere problemer med sig.