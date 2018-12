Sydfynsk matador indstillet til Årets Fynbo

Den sydfynske matador, erhvervsmand Ole Billum, er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes, at "Ole gør en kæmpe forskel for erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune og i andre kommuner på Fyn, samt for sport, idræt- og underholdningsbranchen, nok mest i lokalområdet, men har det med at involvere sig i 1000 ting på den gode måde. Ole er bare et kæmpe aktiv i sig selv", skriver læser Sigrun Søgaard Pedersen i sin indstilling.

Årets Fynbo uddeles til januar, og den skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente".

Også Michael Hye Nielsen er indstillet til hædersprisen, fordi han "er en stor ildsjæl for at skabe robotvækst på Fyn", som læser Carsten Kroghsbo skriver. Michael Skov Hansen, leder af aktivitetscentret Skullerodsholm, er indstillet til Årets Fynbo, fordi "det er helt utroligt, hvad han har fået sat i gang og ikke mindst gennemført", skriver indstiller Kjeld Skjøde. Roar Falkenberg, direktør på Søby Værft, er indstillet til prisen, fordi han "har formodet at fastholde Ærøs største arbejdsplads på et højt stade", som læser Palle Reimer skriver. Og Nina Kromann fra Bagenkop er indstillet, fordi hun "var med til at starte Pigefrokosten op ved havnefesten", som Bente Jørgensen noterer i sin indstilling.

