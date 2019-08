Lægestuderende med svensk eller norsk pas på Syddansk Universitet har det med at få hjemve, når autorisationen er i hus. I løbet af tre år, efter lægeløftet er aflagt, har knap halvdelen således forladt Danmark igen.

Det viser tal, som Danmarks Statistik har udtrukket for Fyens Stiftstidende.

Tallene omfatter nyuddannede i perioden 2012-2014, hvor 61 personer fra Sverige og Norge blev læger på SDU. Et år efter endt uddannelse var 25 procent væk, efter to år 36 procent og tre år efter havde 46 procent forladt Danmark.

Problematisk, mener formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul Erik Svendsen (S):

- Vi har lavet uddannelserne i Danmark - og vi øger antallet af pladser på lægeuddannelsen, for at det skal være læger, vi kan bruge i Danmark. For vi mangler læger. Vi har også mange læger fra andre lande, som bliver lang tid i Danmark. På vores hospitaler i det sydlige Jylland, er der mange tyske læger, som har lært at tale fint dansk, og de bliver her.

- Man må nok ind og se på, hvordan vi sikrer os, at så mange danskere som muligt får en lægeuddannelse. Det ville være fint, hvis vi uddannede så mange danske læger, at vi stort set kunne være selvforsynende i forhold til det antal stillinger, vi har her i landet. Overordnet set er det jo meningen med uddannelsespladser i Danmark, at det er danskere, der uddanner sig der, siger han.

Ifølge Ole Skøtt, professor og dekan på Sundhedsvidenskabelig Fakultet på SDU, er det dog ikke nødvendigvis et problem.

- Samfundsøkonomisk er det ikke et problem, men en stor overskudsforretning, fordi de, der bliver her og arbejder, mere end opvejer det for de andre, fordi samfundsomkostningerne kun er udgifterne til kandidatuddannelsen, siger han med henvisning til en rapport fra Damvad Analytics.

- Men mangler man læger i det danske system, er det selvfølgelig en udfordring, at nogle rejser, tilføjer han.