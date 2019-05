Politiet fik onsdag eftermiddag indstillet driften af Svendborgbanen under eftersøgningen af en ung, nedtrykt pige.

Politiet havde en formodning om og frygtede, at den unge pige ville søge mod togskinnerne for at gøre skade på sig selv og bad derfor toget om at holde stille, indtil pigen var fundet.

Og fundet blev hun - i god behold - i området omkring OUH, og herefter fik Svendborgbanen atter grønt lys til at fortsætte driften som normalt.