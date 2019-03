Svendborg og Faaborg fremhævet for cykelturisme

Udefra var der også anerkendelse til Svendborg-hotellet, idet Michael Andersen fra Danish Biking fremhævede Hotel Christiansminde som et af de første hoteller på Fyn, der for alvor har satset på cykelturisme og i øvrigt også været involveret i de mange cykelevents i løbet af året, herunder Bissen MTB, VM i Cross Triathlon, Fyens Rundt og Post Nord Danmark Rundt.

- Vi oplever, der er vokset et godt samarbejde og fællesskab op omkring satsningen på cykelturisme i de senere år, og vi har samarbejdspartnere inden for alt fra gastro til kajak, lød det fra direktør Holger Brodersen, der også fremhævede en af hotellets egne ildsjæle, Carsten Nielsen.

Det blev holdt på Boltinggård Gods, hvor Destination Fyn, der nu er organiseret under Erhvervshus Fyn, havde kaldt 60 aktører inden for cykelturisme sammen. Årstræffet gav også lejlighed til at uddele et par interne priser, og de gik til Hotel Christiansminde i Svendborg og Faaborg Cykeludlejning.

Satsningen på at gøre Fyn til en cykelø, Bike Island, og en slags mekka for cykelturister fortsætter med uformindsket styrke, og tidligere ugen var der en slags statusmøde med det første årstræf i Bike Island-regi.

Fra morgen til aften

Der var også hæder til Faaborg Cykeludlejning, en lille udlejningsbiks, der står til rådighed fra tidlig morgen til sen aften, som det blev udtrykt, og er klar med cykler til ethvert formål, hvis man ikke lige selv har den rette. Og der er tilmed så meget service, at det er muligt at få transporteret sin bagage frem til næste stop, hvis den er for stor og tung til cyklen.

- Prisen er en kæmpe cadeau, det er jo noget, jeg virkelig brænder for, så det betyder, sagde Bjarne Daugaard, der driver cykeludlejningen sammen med sin hustru.

De to vindere af Bike Island-prisen modtog et gavekort til udvikling af en kort reklamefilm for deres virksomhed, som dermed kommer bredt ud i hele markedsføringskampagnen for at gøre Fyn til Bike Island. Så begge steder kan forvente endnu flere cykelturister næste år.