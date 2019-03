Sundhedsudspil: Glæde over at fynske sygehuse bevares

Der sker ingen ændringer i sygehusstrukturen, hvis regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsreform bliver realiseret.

Alle akutsygehuse og øvrige sygehuse vil fortsætte. Det står sort på hvidt i regeringen og Dansk Folkepartis forslag til sundhedsreform.

På Fyn betyder det, at der udover Odense Universitetshospital fortsat vil være sygehusfunktioner i Nyborg, Middelfart, Svendborg og på Ærø.

Det glæder borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V).

- Jeg har hele tiden taget for givet, at sygehusene ville fortsætte, når der netop er lagt op til et sundhedsvæsen tættere på borgerne. Men det er rart, at det nu fremgår af aftalen, så der er skabt ro, siger han.

Socialdemokratiske folketingskandidater har ellers sået tvivl om sygehusenes fremtid, da statsminister Lars Løkke Rasmussen udstak en garanti om, at alle akutsygehuse ville blive bevaret. Hvad så med alle de andre sygehuse, har spørgsmålet lydt fra blandt andet det fynske folketingsmedlem Erik Christensen (S), der bad Lars Løkke om en garanti for de øvrige sygehuse. Den har han aldrig fået af Løkke, men nu står det altså i forslaget til sundhedsreform.