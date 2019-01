Sundhedsordfører om reform: - De fynske borgmestre og udvalgsformænd vil få direkte indflydelse

Hvad vil det her betyde for fynboerne?

- Vi vil gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre og skabe større nærhed og mere tryghed omkring behandlinger. Det vil for fynboerne betyde, at mere behandling vil ske tættere på dem. Samtidig med, at den specialiserede behandling fortsat skal foregå på OUH.

Kommer der flere sundhedshuse og flere praktiserende læger på Fyn?

- På Fyn ser vi store udfordringer omkring fremtidens lægedækning. Og vi ser også ind i, at flere læger vil gå på pension, og derfor er der brug for at tænke anderledes. I Venstre har vi en ambition om flere sundhedshuse, som kan løse flere opgaver tæt på borgerne. Det kunne være diabetes- eller kol-patienter, som i højere grad vil gå til kontrol hos et lokalt sundhedshus, hvor der er flere fagligheder. Det, der ikke er svært, skal være nært.

Du nævnte problemerne med lægemanglen. Det er vel også lægerne, der skal tage sig af kol og diabetes?

- Det vil det i allerhøjeste grad være. Der er brug for flere læger, og det er derfor, vi foreslår at uddanne flere læger og 2000 flere sygeplejersker, end vi har i dag.

Nærhed er et af nøgleordene i udspillet, men i forhold til akutsygehusene, bliver der jo ikke ændret meget for eksempelvis borgerne på Sydfyn, der vil skulle til Odense?

- Det er rigtigt. Skal man opereres for blindtarmsbetændelse eller en hjerte- og karsygdom, eller får man kræft, vil man stadig skulle på det specialiserede sygehus. Men diabeteskontrol og kontrol af kol vil fint kunne foregå i et sundhedshus.

Med ni kommuner er det fynske sundhedsfællesskab det største i landet. Skulle man have delt Fyn i to?

- Nej, det er klogt at tænke Fyn sammen som én enhed - minus Middelfart, som jo også i så mange andre sammenhænge indgår i Trekantområdet. Det vigtige for os i Venstre er, at det er endnu en decentralisering af vores sundhedsvæsen. For nu vil alle de fynske folkevalgte borgmestre og sundhedsudvalgsformænd få direkte indflydelse på, hvordan man organiserer sundhedsvæsnet lokalt.

Men selve driften ligger hos de fem sundhedsforvaltninger. Det er vel en centralisering?

- Det er rigtigt. Men det er en ren driftsopgave.

- Jeg har siddet mere end ti år i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn, hvor vi oplevede frustrationer over ikke at være opdateret på regionerne og sygehusene og over at føle, at vi ikke havde så stor indflydelse på borgernes vej gennem sundhedsvæsnet. Nu bryder vi siloerne ned og forankrer både de folkevalgte i kommunerne, sygehusene og almen praksis i et forpligtende fællesskab. Og det har vi i høj grad manglet.

Så de, der frygter, at den politiske forankring forsvinder med regionerne, kan gå til borgmestrene og udvalgsformændene og stille dem til ansvar, når de ikke længere kan gå til regionsrådspolitikerne?

- Ja, det er klart. Det folkevalgte element er meget mere udtalt i den model her end i regionsstrukturen. Det er borgmestrene og udvalgsformændene, der er allertættest på borgerne.

Så det bliver både udvalgsformænd og borgmestre, der kommer med i sundhedsfælleskabet på Fyn - Altså 18 personer plus repræsentanter fra sundhedsvæsnet? Det lyder som en stor bestyrelse.

- Ja, det er tanken. Jeg har ikke hørt andet.

Dine partifæller Stephanie Lose og Bo Libergren mener, at den folkevalgte forankring forsvinder med regionerne. Gør det indtryk på dig, at de er bekymrede?

- Man skal altid tage bekymringer alvorligt. Jeg forstår godt deres bekymring som regionsrådsmedlemmer - og den tror jeg, alle 41 har. Men jeg tænker, at det er gode nyheder, at vi gør sundhedsvæsnet endnu mere decentralt end før.