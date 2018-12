Sundhedsformand: Uværdigt at patienter får nej til cannabis

Mange patienter går forgæves efter medicinsk cannabis, som politikerne har åbnet op for ordinationen af. Det er uværdigt for patienterne, at de ikke kan få hjælp, når cannabis er sidste udvej, mener formanden for regionens sundhedsudvalg.

Politik: Det er uværdigt over for patienter med stærke smerter, at de møder en lukket dør hos flere af regionens læger, når samtalen drejer sig om at få ordineret medicinsk cannabis mod eksempelvis kroniske smerter.

Det mener formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), efter at JydskeVestkysten mandag fortalte, hvordan patienter bliver afvist i forsøget på at få den medicinske cannabis, som lægerne har haft mulighed for at udskrive siden 1. januar.

Der er tale om en fireårig forsøgsordning, og lægerne har ikke pligt til at ordinere cannabis. De produkter, som er tilgængelige i ordningen, er ikke godkendte lægemidler, og de er ikke testet ved kliniske afprøvninger.

Ifølge sagsfremstillingen til et møde i regionen, hvor sagen netop er blevet drøftet, "udtrykker mange læger skepsis over for at ordinere produkterne, og derfor oplever nogle patienter, at behandling med medicinsk cannabis reelt ikke er en mulighed for dem, fordi de har svært ved at finde en læge, som vil tage ansvar for ordinationen".

- Det er ikke værdigt for patienterne, at de skal fare land og rige rundt for at finde læger, der vil ordinere, siger Poul-Erik Svendsen.

Blandt andre Foreningen Cannabis Danmark vurderer, at mange patienter derfor benytter potentielt farlige præparater på det sorte marked.

Poul-Erik Svendsen forklarer, at han også har hørt om rigtig mange "desperate" patienter, som går forgæves til egen læge, og som er tvunget til at finde medicinsk cannabis på det sorte marked.

- Det er ikke værdigt for patienterne, og det er jo, fordi systemet ikke er i stand til at tilbyde andre præparater, der lindrer, siger Poul-Erik Svendsen.