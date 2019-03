Regeringens og Dansk Folkepartis sundhedsaftale betyder blandt andet, at der kommer to ekstra akutberedskaber på Fyn. Om det bliver ambulancer, akutbil eller lægebil er fortsat uvist

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer tirsdag formiddag en sundhedsaftale, der blandt andet vil sikre Fyn to ekstra akutberedskaber og en kvart milliard kroner til det nære sundhedsvæsen. Hvis altså aftalen kommer til at overleve efter det folketingsvalg, som skal finde sted senest i juni.

Står det til regeringen og Dansk Folkeparti skal der skures op for akutberedskabet på Fyn. Dagens aftale sikrer to ekstra akutberedskaber i det fynske område. Om der bliver tale om ambulancer, akutbil eller lægeambulance er ikke besluttet.

Det valg vil blive truffet gennem en dialog med Region Syddanmark og siden de sundhedsdforvaltninger, der skal træde i stedet for regionerne som en del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I alt bliver der i hele landet etablere 20 ekstra akutberedskaber. Altså får Fyn ti procent af de ekstra akutberedskaber.

Aftalen slår også fast, at Fyn står til at få 254 millioner kroner til at etablere sundhedshuse og styrke det nære sundhedsvæsen.

De praktiserende læger får en afgørende rolle i det sundhedsvæsen, som regeringen og Dansk Folkepari agter at realisere. I det fynske område er et bud, at der kan komme 32 nye introduktionsstillinger til læger, der ønsker at uddanne sig til alment praktiserende læge. Men tallet 32 er for nuværende blot et bud i det materiale, som er udleveret i forbindelse med præsentationen af aftalen.

At Fyn kan se frem til flere praktiserende læger, hvis aftalen gennemføres, glæder den fynske minister Mai Mercado:

- Formålet med sundhedsreformen er at øge trygheden hos borgerne. Der er behov for flere familielæger. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen løfter antallet af uddannelsesstillinger med yderligere 100. Samtidig giver det mulighed for op til 320 ekstra introduktionsstillinger. Det vil sige flere hænder, som allerede på den korte bane kan komme ud i almen praksis og bidrage til tryghed og bedre lægedækning, lyder det fra den konservative minister.

Sundhedsaftalen slår også fast, at der frem til 2022 skal uddannes 2000 flere sygeplejersker. En betydelig del af de yderligere uddannelsespladser til sygeplejersker vil blive oprettet på Fyn. Hvor mange er uvist. Men hvis man ser på det aktuelle optag på University College Lillebælt, der har afdelinger i Odense og Svendborg, så kan der blive oprettet 310 nye studiepladser til sygeplejersker.